Названы самые опасные для туристов страны

Исследование страховых случаев выявило самые опасные туристические направления в мире, сообщает британская страховая компания Endsleigh Insurance Services.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным компании, почти четверть (23%) страховых случаев в 2017 году произошли в Таиланде - стране, известной идиллическими песчаными пляжами, необычными храмами и изысканной кухней.

Второе и третье места поделили Чили и США. На каждую из этих стран пришлось по 15% страховых случаев. На Испанию, Германию, Непал и Перу - по восемь процентов.

За ними в списке оказалась Франция, где зафиксировали семь процентов всех обращений к страховщику. Замкнули десятку Багамские острова и Бразилия (по четыре процента).

Исследование показало, что почти три четверти (71%) всех страховых расходов в путешествиях были связаны с оказанием экстренной медицинской помощи за границей. При этом средний размер выплат составил 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

В 11% случаев туристы обращались в страховую компанию из-за потери или повреждения багажа, в четырех процентах требовалось стоматологическое лечение, в двух процентах - компенсация из-за пропущенных вылетов.

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