Лесная чаща из одного дерева: такое возможно

Если вы до сих пор полагали, что в лесу должно быть много разнообразных деревьев, пришло время распрощаться с этим мнением. Оказывается, образовать настоящую чащу способно всего одно растение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, удивительное дерево, произрастающее в Индийском ботаническом саду в Хауре, носит название Великий баньян и образует настоящий лес площадью более полутора гектаров.

Сложно представить, что огромное пространство занимает одно-единственное дерево, но это на самом деле так. Дело в том, что удивительный баньян имеет множество воздушных корней, которые образуются на ветках и стволе дерева. Достигая почвы, они "закрепляются" в земле и становятся полноценными стволами, которые в свою очередь дают жизнь новым "побегам".

О том, за какое количество лет дерево превратилось в удивительный лес, специалисты точно не знают. Но предполагают, что Великому баньяну около 200-250 лет. За это время растение успело "отрастить" более 3000 корней, превратившихся в стволы и укрыть кроной территорию свыше 1,5 гектаров.

Кстати, уникальное дерево за свою долгую жизнь пережило достаточно невзгод: подвергалось мощнейшим циклонам, а в 1925 году в его ствол ударила молния и он оказался разрушен. Однако даже потеря основного "родителя" не помешала баньяну выжить и развиваться дальше.

За Великим баньяном ухаживает дюжина специалистов: они поливают дерево, следят, за тем, чтобы на стволах не развивался грибок и даже направляют его корни в нужное русло. Благодаря такой заботе посетители уникального "леса" могут и по сей день восхищаться необычным чудом природы.

Кстати, недостатка в желающих побывать под кроной Великого баньяна нет: считается, что растение обладает целебной энергетикой.

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