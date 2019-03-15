Хозяин птичьего двора не стал вмешиваться в равное противостояние своих подопечных и запечатлел схватку двух пернатых драчунов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Два четвероногих миротворца не позволили пролиться петушиной крови и вмешались в схватку боевых птиц. Щенки продемонстрировали тактику "смешанных единоборств" при попытке разнять пернатых драчунов и поделили непримиримых соперников, которые, не обращая внимания на собак, продолжали выяснять свои отношения.

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