Многие современные стартапы в Силиконовой долине, Китае и других технологических кластерах занимаются разработкой транспорта будущего.

По мнению главы компании "Оксботика", занимающейся разработкой програмного обеспечения для роботов-автомобилей, к 2050 году человечество будет пользоваться транспортом нового уровня. В машинах не будет лобового стекла и руля, во время поездки можно будет читать или заниматься другими делами - управлять автомобилем будет компьютер. Шоу-бизнес уже принял на вооружение эти известия: в фильме ужасов "Upgrade" главный герой становится инвалидом после того, как машина-робот выходит из-под контроля.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Другим транспортом будущего, возможно, станут самоуправляемые электрические скутеры. В этом направлении развиваются многие небольшие города, где жителям обеспечивают доступ к скутерам через шэринговые сервисы. Однако в Швеции и некоторых других странах к идее скутеров как главного городского транспорта относятся скептически - их считают небезопасными.

На юго-востоке Китая уже построена 8-километровая велосипедная дорога на уровне шестого этажа. В будущем через города на разной высоте протянутся прозрачные ленты туннелей с дорожками для велосипедистов и скутеристов - отдельно, чтобы их маршруты не пересекались. Уже несколько китайских городов выразили интерес в подобном строительстве.

Еще одним важным транспортом будущего станет дальнемагистральное метро нового типа: с туннелем, в котором будет двигаться не только транспорт, но и само дорожное полотно. Первый пуск такого метро уже осуществил Илон Маск в Калифорнии.

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