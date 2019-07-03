Сегодняшний гороскоп предвещает очень нестабильный в эмоциональном плане день, что может принести вам немало неожиданностей и сюрпризов. На протяжении дня периоды спокойствия могут неожиданно сменяться бурной деятельностью. Возможны резкие перепады настроения и даже странные чувства и желания. Зато сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.

Овен

Сегодня в делах Овну может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление - иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее - с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Овна будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Телец

Сегодня Тельца ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Тельцу придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Близнецы

Сегодня Близнецам может поступить весьма заманчивое предложение, однако им не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Близнецов могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня им стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: "Не все то золото, что блестит".

Рак

Сегодня в течение дня планы Рака способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от него причинам, а может, в этом будет виноват он сам. Так или иначе, ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Раку сегодня это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное - не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Лев

Сегодня весь день Лев способен ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Льву стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Лев с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Дева

Сегодня - день, когда в любых делах Дева может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск - благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Деву, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Дева может рассчитывать на выигрыш.

Весы

Сегодня день наделяет Весы огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, они имеют все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное - не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Сегодня секрет успеха Весов прост: он кроется в их умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Скорпион

Сегодня склонные к риску и здоровым авантюрам Скорпионы могут торжествовать - это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Скорпионам, которые уже решились на это, и начать действовать для них - лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Стрелец

Сегодня в делах Стрельца наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Стрелец сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Козерог

Сегодня Козерогу может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно! Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Козерога, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Козерог должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе он пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Водолей

Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Водолею придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Водолею сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Водолея и может даже показаться ему забавным.

Рыбы

Сегодня благоприятный день для того, чтобы Рыбы посвятили его мыслям о карьере или даже начали совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у них есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня! Если же плана нет, Рыбам стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах им надо держать руку на пульсе событий - может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что они способны.

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