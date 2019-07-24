Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни - и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать - разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника.

Овен

Сегодня Овен будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Овну придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Овен сегодня добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.

Телец

Сегодня жизненная энергия Тельца будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Телец все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Тельцу посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие - чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

Близнецы

Сегодня Близнецы сумеют многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать их в тоску. Все как всегда - это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Близнецам поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Близнецов сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе - применяться только проверенные методы.

Рак

Сегодня в любом деле лучший вариант действий для Рака - тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды гороскопа склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами сегодня Рак достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

Лев

Сегодня Льву следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Льву придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Лев встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем - подвергнется безжалостным нападкам.

Дева

Сегодня Дева будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ей нерешительными, а принимаемые меры - полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Деве ее стремительность, напор и "революционные" замашки. Деве придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если она на 100% уверена в своих планах - придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Весы

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Весам, это вряд ли получится: им будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от них обстановка, тем больше Весы будут замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить их и создавать вокруг суету, Весы будут действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это их осуждать.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Скорпион сегодня покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии - вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Скорпиона швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Стрелец

Сегодня Стрельца ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, - дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Стрелец будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин - благодаря такому меню Стрелец встретит новый день во всеоружии!

Козерог

Сегодня дела и мысли Козерога будут связаны с его близкими людьми - родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Козерог может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Козерогу не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня - день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Водолей

Сегодня Водолей рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Водолея неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Водолей не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Рыбы

Сегодня Рыб будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета - они сделают все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Рыбы сразу же отметут. Если же Рыбы запланировали траты - к примеру, на летний отдых - самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, - более удачного дня для этого не найти!

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