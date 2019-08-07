Размышлять, кто победит в уличной драке - каратист, боксер, самбист или представитель каких-либо других единоборств, обычно любят дети, а также родители-непрофессионалы перед тем, как выбрать для своего ребенка какой-либо вид спорта.

Как отмечают тренеры по боевым искусствам, в целом боксеры имеют преимущество по ударной технике, но только в том случае, если боксеру удается сократить дистанцию для нанесения удара, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Каратист высокого уровня может успешно атаковать с помощью ударов ногами, однако в ближнем бою преимущество будет у боксера, особенно если драка происходит зимой и движения нижней части тела скованы.

В целом же такие рассуждения - занятие абстрактное, ведь все сводится к мастерству конкретного бойца и его весу, то, на каком уровне бойцы сражаются в своей сфере, быстроте их реакции и физической форме. В уличной драке без правил тренированный уличный боец может выиграть у профессионального каратиста или боксера за счет того, что будет сражаться "грязно". При сражении с минимальным набором правил равных по уровню профессионалов спортсмены отдают неофициальную пальму первенства в боевых искусствах боксу, ММА и кикбоксингу, а у уличного драчуна не будет шансов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!