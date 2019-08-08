https://news.day.az/unusual/1145603.html 26 идеальных совпадений, которые обрадуют перфекционистов
26 идеальных совпадений, которые обрадуют перфекционистов
Есть такие люди, которые называют себя перфекционистами, они не могут смириться с тем, что мир хаотичен. Но те люди, которые давно приняли и смирились с тем фактом, что мир не идеален, часто находят такие удивительно подходящие друг другу вещи, что радуют тем самым перфекционистов. Фотографии, которые мы вставили в эту подборку, нельзя охарактеризовать одним словом. Они невероятны, и это как минимум. Порадуйте свои глаза невероятным фотографиями из идеального мира!
Одна фотография, на которой нет ни капли фотошопа!
Невероятное совпадение лица на обложке и лица живого человека!
Идеально подходящая к эскалатору обувь!
"Ожерелье" на шее собаки полностью совпадает с линией воды.
Удивительное совпадение гор и рисунка на грузовике.
Фотография, которую поделил айсберг и его тень на 4 квадрата.
Совпадение, которое потрясает.
Когда рубашка и миска чем-то похожи
Водопад, ведущий и вниз и вверх, второе явление произошло из-за самолета.
Идеально совпадающая с плиткой тень.
Фотография, которой не приходится создавать иллюзию.
Прозрачные штаны или идеальные белые брюки, которые сочетаются с горным склоном.
Совпадающее с реальным явлением, прячущимся за колонной с отражением в окне.
Идеальная тень
Подарок, запакованный мастером.
"Девушка в университете перекрестила ноги и лицо собаки идеально совпало на её носках".
"Большой палец моей жены идеально подходит к изгибу носа моей дочери"
Человек, любящий ананасы
Как будто они сиамские близнецы
Фотография с фотографией с твоего путиводителя
Линии на парковки и тень от ограждения
"Мой кошелёк идеально подходит к моей машине"
Линия ее шорт словно идеально подошла к линии горизонта.
Два кота
Специально для тату.
Как будто прозрачное стекло.
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