https://news.day.az/unusual/1145611.html Птицы продемонстрировали отличный пример стайной охоты - ВИДЕО
Птицы продемонстрировали отличный пример стайной охоты - ВИДЕО
Кадры, снятые в Китае, наверняка, понравятся всем любителям природы, да и не только им - уж больно эффектно охотятся героини видеоролика.
Сначала мы просто видим птиц в небе, но потом эта стая ведёт себя так, как будто получила от кого-то команду, хотя, конечно, птицы просто заметили в воде большое скопление рыбы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Пернатые охотники (или рыбаки) все вместе кидаются в воду, а после выныривают и разлетаются, чтобы вознаградить себя за труды сытным обедом.
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