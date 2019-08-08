Кадры, снятые в Китае, наверняка, понравятся всем любителям природы, да и не только им - уж больно эффектно охотятся героини видеоролика.

Сначала мы просто видим птиц в небе, но потом эта стая ведёт себя так, как будто получила от кого-то команду, хотя, конечно, птицы просто заметили в воде большое скопление рыбы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пернатые охотники (или рыбаки) все вместе кидаются в воду, а после выныривают и разлетаются, чтобы вознаградить себя за труды сытным обедом.

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