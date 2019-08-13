https://news.day.az/unusual/1146744.html Реакция девушки на боксерский бой в виртуальной реальности - ВИДЕО
Девушка решила поучаствовать в боксерском поединке в виртуальной реальности, но в последний момент что-то пошло не так, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Реакция девушки на боксерский бой в виртуальной реальности - ВИДЕО
Девушка решила поучаствовать в боксерском поединке в виртуальной реальности, но в последний момент что-то пошло не так, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре