Девушка решила поучаствовать в боксерском поединке в виртуальной реальности, но в последний момент что-то пошло не так, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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