Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурской компании Shopee, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте компании.

По сценарию ролика, Роналду бьет штрафной и начинает праздновать гол, однако обнаруживает, что болельщики на трибунах сосредоточились на своих смартфонах. Арбитр показывает португальцу карточку с изображением бренда, после чего Роналду достает смартфон, на экране которого загорается логотип компании, и начинает танцевать, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Ролик насмешил пользователей Twitter, которые нашли рекламу странной. Множество комментаторов выразили свои эмоции с помощью различных gif-изображений.

"Должно быть, они заплатили ему миллиард долларов за такое. Как минимум", - написал пользователь Shahbaz Taseer.

"Им удалось выставить Роналду реальным посмешищем!" - считает J G.

Shopee - платформа для онлайн-шопинга со штабом в Сингапуре. 16 августа Роналду был представлен как посол компании.

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