Израильская биотехнологическая компания Bonus Biogroup научилась выращивать костные клетки из собственного жира больного. Новая кость хорошо приживается на новом месте и не отторгается

Израильское открытие поможет миллионам людей с дефектами костей. Стартап Bonus Biogroup из Хайфы разработал способ выращивания в лаборатории костных клеток для пересадки больным с серьезными дефектами костей. Кость изготовляют из собственного жира больного, выращивают в течение 2 недель и вводят в область дефекта. За считанные месяцы больные выздоравливают, и у них полностью восстанавливается функциональность.

Как передает Day.Az со ссылкой на vesty.co.il/, так случилось с израильтянином Дани Якобсоном (на фото вверху).

У Дани, жителя кибуца Мишмар ха-Эмек, была раздроблена левая нога. После лечения он смог не только ходить без костылей, но и заниматься спортом.

"Мы с женой катались на сегвеях по Праге, и я врезался в бордюр, - рассказывает Дани Якобсон. - Когда я очнулся, выяснилось, что у меня перелом кости со смещением в левой ноге. Отломки зафиксировали штифтом израильские врачи в больнице "Ха-Эмек" в Афуле. Но когда перелом начал срастаться, кость стала выступать наружу, за пределы кожи, и пришлось удалить ее часть. В результате образовался ужасный дефект".

Дани пришлось ходить со штифтом в ноге, но когда улучшения не наступило и через 2 месяца, ему предложили лечение новым методом. Врачи откачали из организма Дани немного жира, вырастили из них в лаборатории новые костные клетки и ввели с помощью инъекции прямо в пострадавшую кость.

Через 6 недель после инъекции новообразованная кость полностью заполнила дефект. "Через 2 месяца после лечения нога стала работать нормально, - говорит Дани. - А через год я пробежал половину дистанции на соревнованиях по триатлону Iron Man ("Железный человек"). Новый метод спас меня от инвалидности и даже позволил снова вернуться к спорту. Я многим обязан компании Bonus Biogroup и лечащему врачу доктору Ноаму Бору".

Подобным образом в Израиле вылечили уже 40 больных.

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