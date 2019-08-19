Дом Блэкаут - это Нью-Йоркский проект, созданный в 2009 году. Создатели предпочитают говорить о нем, как об искусстве, а не о простом "доме с привидениями". Впрочем привидений там и правда нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, если вы страдаете клаустрофобией, посещать Блэкаут не рекомендуется. Всем участникам перфоманса одевают на головы капюшоны, а на глаза повязки, руки стягивают за спиной, так что даже двигаться будет проблематично.

Создатели Джош Ренделл и Кристиан Тор не раз говорили о том, что пытаются посредством своего детища заставить человека ощутить реальную опасность.

В доме не встретишь зомби или вампиров, но обязательно наткнешься на обычных людей. И не все из них будут в одежде.

Если же гость почувствует, что не может продолжать игру, он имеет право сказать стоп-слово. Однако далеко не все им пользуются. И тут Тор предлагает каждому ответить для себя на вопрос: почему вы позволяете издеваться над собой, если есть возможность издевательств избежать?

Один из участников рассказывал, как по ходу "игры" к нему пристали двое мужчин. Один из них схватил подушку и прижал ее к лицу гостя. В тот момент ему стало действительно страшно, - вдруг, даже если он назовет стоп-слово, его никто не услышит?

На этом, по словам участника, ужасы не закончилось. Позже он встретился с незнакомкой, которая сначала пустилась в психоделический монолог, а затем раздела его, уложила в постель рядом с собой и привязала к кровати. Далее перед участником крайне правдоподобно разыграли сцену насилия. Из ниоткуда возник крупный мужчина, который начал избивать актрису. После того, как все закончилось, прозвучали слова: "Ты будешь вспоминать об этом каждый раз, когда окажешься в темноте".

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