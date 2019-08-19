Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Экспресс-Новости" расскажет вам о 5 самых главных заблуждения о физике.

№1. Тяжелые предметы падают быстрее

На самом деле в атмосфере Земли скорость падения предметов зависит от сопротивления воздуха. В вакууме и перо, и молоток падают с одинаковым ускорением, и достигают поверхности одновременно.

№2. Электроны вращаются вокруг ядра атома

На самом деле электроны существуют как стоячие волны вероятности внутри атомов. Согласно принципу неопределённости Гейзенберга, мы не можем достоверно определить одновременно местоположение и импульс электрона.

№3. Сила гравитации зависит от массы

Закон всемирного тяготе­ния до сих пор преподают в школах, так как он является неплохим приближением для сил гравитации в пределах Солнечной системы. Однако на самом деле притяжение зависит от энергии и импульса, а не от массы.

№4. Вес и масса это одно и то же

На самом деле вес это сила, с которой тело действует на опору или подвес и, в зависимости от условий, может отличаться. К примеру человек на Луне будет иметь вес в 6 раз меньше, чем на Земле, но точно такую же массу. Вес измеряется в ньютонах, а масса в килограммах.

№5. Летом тепло, так как Земля ближе к Солнцу

На самом деле смена времён года происходит благодаря наклону земной оси. Вследствие этого пол­года северное полушарие получает больше тепла, полгода южное. На самом деле когда в северном полушарии зима, Земля ближе к Солнцу, чем летом.



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