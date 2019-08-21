Сегодня гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное - воспользоваться этим, перейдя от слов к делу. Сегодня есть шанс "вытянуть" даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими - старайтесь не давить на окружающих, иначе получите жесткий отпор и потратите весь могучий потенциал этого дня на бессмысленные пререкания.

Овен

Сегодня Овен имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Сегодня Овен способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих - Овен сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

Телец

Сегодня день дарит Тельцу огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него - не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Тельца не сидеть дома - ведь под лежачий камень вода не течет - а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Телец способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, "не хочу" - вот причина, "не могу" - лишь предлог.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа склоняют Близнецов к тому, чтобы провести этот день в тишине - и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Близнецам достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Близнецам заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие их вопросы.

Рак

Сегодня - замечательный день, когда чувства Рака будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Раку сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, - вас ждет море радости, искренности и любви!

Лев

Сегодня - отличный день для того, чтобы Лев занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Лев сегодня сделает уверенный шаг вперед. Единственное "но": в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих - в плане ответственности и дисциплины им до Льва сегодня как до Луны далеко.

Дева

Сегодня у Девы есть шанс убедиться в справедливости пословицы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Девы удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Деве приятный сюрприз!

Весы

Сегодня Весы ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на их пути преград. Напротив, Весы будут настроены по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут их азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Весы, выполняя для них роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Весам следует опасаться препятствий, напротив - сегодня именно они заставляют их бороться и побеждать!

Скорпион

Сегодня Скорпиону в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Скорпиону следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Скорпион поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, "от и до", досадуя о малейшей ошибке! Стрелец же сегодня будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Козерог

Сегодня события благоприятствуют Козерогу, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня - это отношения с окружающими: Козерог может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Козерог будет слишком толкаться локтями или же наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Козерогу стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Водолей

Сегодня день Водолея обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Водолею мощный заряд позитивной энергии. Если же между Водолеем и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Водолею можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают их от поспешных поступков и решений. День склоняет Рыб к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Рыбам сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: "Семь раз отрежь", то есть "отмерь"...

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