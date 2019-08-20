Редактор из Лондона Холли Харли опубликовала в Twitter видео с необычным способом заваривания чая, чем возмутила пользователей соцсети из Великобритании. Как сообщает Daily Mail, британцы посчитали это действие "национальным позором".

В описании твита Харли говорится, что "ее парень сделал худшее видео в мире". В ролике в чашку сначала кладут две ложки сахара, потом добавляют кипяток, затем молоко и только в конце чайный пакетик. За пару дней видео набрало более 2,5 миллиона просмотров и почти 45 тысяч лайков, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В комментариях многие раскритиковали автора за подобное приготовление чая, осудив за нарушение процедуры заваривания и прямо констатируя, что "это не чай". "Пожалуйста скажите, что это было немедленно вылито в раковину", - написала пользовательница manytypesoftea. Другой юзер пошутил: "Полагаю, уже бывший парень?"

Один из американских пользователей, удивившись такой реакции, подумал, что все дело в молоке. Однако другой комментатор пояснил ему, что автор видео нарушил порядок заваривания: сначала чайный пакетик и сахар, затем кипяток, и только после молоко.

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