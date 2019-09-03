Израильские туристы привлекли внимание стаи макак-маготов на вершине скалы в Гибралтаре (Британские заморские территории). Один из путешественников запечатлел попытку ограбления туристки в исполнении наглого примата. Но смелый участник группы не позволил макаке ограбить женщину и вытащить ценности из её рюкзака, после чего началась погоня, к которой присоединились ещё два хвостатых налётчика. Погоняв по площадке ортодоксального туриста, обезьяны утратили к нему всякий интерес и переключили своё внимание на других путешественников, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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