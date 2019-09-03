Британская пенсионерка, увлекающаяся кладоискательством, нашла старинное золотое кольцо, которое могло принадлежать семье Уильяма Шекспира. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

66-летняя Сью Килверт (Sue Kilvert) прочесывала металлоискателем окрестности усадьбы Шекспир-Холл в графстве Уорикшир. В прошлом эта земля принадлежала родственникам Шекспира. Если верить местной легенде, именно там драматург сочинил комедию "Как вам это понравится".

Неожиданно металлоискатель сработал. Женщина начала копать и на глубине 20 сантиметров наткнулась на небольшое колечко. "Я подумала, что оно красивое, и подобрала его, - рассказывает она. - Оно было таким крохотным, что сперва я приняла его за современное детское кольцо, но потом присмотрелась, заметила гравировку и поняла, что это, возможно, кое-что поважнее".

Находка была сделана из золота, а на ее внутренней стороне сохранилась надпись Truth Betrayes Not ("Правда не предает"). Подобные кольца были популярным романтическим подарком в Англии и Франции XV-XVII веков. Как правило, их украшали короткими цитатами из любовных историй или преданий.

Килверт сообщила о кладе коронеру и уведомила бирмингемские музеи. Ожидается, что специалистам понадобится несколько месяцев, чтобы изучить его и вынести свой вердикт. "Мне бы очень хотелось оставить кольцо себе, - говорит кладоискательница. - Такие находки бывают раз в жизни".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!