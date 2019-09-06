В январе 1992 года, когда жители бывшего СССР расхлёбывали последствия рыночной "шоковой терапии" и распада единой страны, президент США Джордж Буш торжественно объявил о победе в Холодной войне. Однако американский лидер не упомянул о том, какую огромную роль в развале Советского Союза сыграла частная компания RAND Corporation. Между тем, по мнению историков, именно эта фирма была тем "мозговым трестом" американского истеблишмента, с помощью которого удалось "похоронить коммунизм".

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Фабрика мысли" Вашингтона

В конце 1970-х годов политика разрядки в отношениях между западным миром и советским блоком закончилась. Международная напряжённость резко возросла после начала войны в Афганистане. За ним последовал взаимный бойкот Олимпийских игр в Москве и Лос-Анжелесе. В 1983 году президент Рональд Рейган публично объявил Советский Союз "империей зла". Неудивительно, что американские политики нуждались в четком плане действий, который позволил бы им покончить с "советской угрозой". С этой целью вашингтонские чиновники в очередной раз обратились к услугам коммерческого стратегического исследовательского центра RAND Corporation.

Эта "фабрика мысли" возникла еще в 1946 году по инициативе командующего воздушными силами США Генри Арнольда и при участии авиастроительной фирмы "Дуглас". Поначалу компания действительно занималась проблемами военной авиации, но затем сфера её компетенции существенно расширилась. Благодаря привлечению множества специалистов из разных областей знаний компания решала любую поставленную проблему кросс-дисциплинарным методом. RAND расшифровывается как Research and no development ("исследования без разработок"), что подчеркивает сосредоточенность корпорации на научной деятельности. С 1948 года центр перестал зависеть от компании "Дуглас" благодаря средствам, полученным от Фонда Форда. Важнейшим заказчиком RAND Corporation являлось правительство США.

"Мы напоминаем посредников, разыскивающих, собирающих и интерпретирующих знания для конечного потребителя", - заявляли в руководстве RAND.

"Ударить по Советскому Союзу"

В книге американского исследователя Петера Швейцера "Победа. Роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря" рассказывается, что в 1981 году группа специалистов под эгидой RAND собралась, чтобы разработать "стратегию крушения польской экономики". Кроме старых сотрудников RAND Чарльза Вольфа и Генри Роуэна в обсуждении участвовал приглашенный в качестве эксперта бывший вице-президент банка Chase Manhattan Роджер Робинсон. Банкир выступил против первоначального плана, который сводился к тому, чтобы довести Польшу до банкротства. Вместо этого он предложил Пентагону "передвинуть прицел на несколько градусов дальше и ударить непосредственно по Советскому Союзу".

"Нужно затянуть строительство первого отрезка газопровода и не допустить второй очереди, воздержаться от дотаций на официальные кредиты и передачу современной технологии Москве. Таков был бы наш первый шаг", - заявил Робинсон.

Речь шла о строительстве экспортного газопровода Уренгой - Помары - Ужгород, в котором участвовали в т.ч. американские фирмы. Большинство экспертов RAND поддержали идею, и в таком виде отчет лег на стол президенту Рейгану. Робинсона сделали советником главы Белого дома. В декабре 1981 года Рейган объявил о введении пакета санкций против Советского Союза, связанного с военным положением в Польше. Эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР продолжалось до осени 1982 года. А Робинсон, пользуясь влиянием в финансовой сфере, сделал всё, чтобы западные банки перестали выдавать Москве кредиты. Эти меры подорвали экономику СССР, что в итоге стало одной из причин крушения сверхдержавы.

В настоящее время корпорация RAND продолжает выпускать отчеты и доклады, посвящённые проблемам постсоветского пространства. Например, как сообщалось в СМИ, президент Украины Петр Порошенко якобы планировал воспользоваться планом, разработанным RAND Corporation, чтобы подчинить Донбасс военным путём.

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