Забавный случай произошёл во время чемпионата мира по баскетболу в Китае. На матче между Бразилией и США очаровательная фанатка на трибуне исполнила соблазнительный танец, пишет Daily Star. При этом светловолосая красавица была лишь в тонкой маленькой майке и не потрудилась надеть нижнее бельё.

Девушка попала на камеры, и, когда на неё упал взгляд бывшего баскетболиста, комментатора Эндрю Гейза, произошло нечто странное. Мужчина произнёс фразу: "Теперь всё поставлено на кон для Бразилии". А потом настолько впечатлился задорной фанаткой, что на мгновение лишился дара речи, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Он запнулся и лишь спустя несколько секунд смог продолжить: "И... эта... эта поддержка, которую они получают от своих фанатов". Похоже, теперь Гейз вместе с очаровательной блондинкой вошёл в историю. Ролик стал вирусным в Сети, поднимая настроение зрителям по всему миру.

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