Пояснений относительно видео, опубликованного в "Твиттере" @MerielMyers, не дано. Но и без слов можно предположить, что происходит. А происходят измена, предательство и трагедия, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

На какую догадку, Ватсон, наводят нас домашняя обстановка, босоногость парня, котик номер один малый, с которым тот играет, и котик номер два большой, который за всем этим наблюдает? А на такую, что хозяин взял в дом второго кота.

Подкрепляет догадку взгляд питомца-старожила. Все изумление, боль и разочарование мира в этом взгляде, читатель! Эти глаза невозможно забыть, невозможно не лайкнуть, невозможно не переслать ближнему своему! Немудрено, что в считаные дни видео набрало почти 3,5 миллиона просмотров, больше 220 тысяч лайков и 62 с хвостиком килоретвита.

На прощание хотелось бы сказать пару слов пушистому аборигену. Держись! Вспомни, что ты взрослый, состоявшийся, мудрый кот (ну или зрелая, умная, самодостаточная кошка) и победи свою боль. Прими малыша под свое крыло и воспитай, как родного. Научи его всему, что знаешь сам: кусь хозяина за пятку в шесть утра, тыг-дым по квартире в полночь и прыг-ды-дыщ на хозяйский ноутбук в любое время суток. И не забудь показать подопечному, где ваш гегемон держит свои любимые кроссовки...

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