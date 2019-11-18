На поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, обнаружены органические материалы.

Данные, полученные во время исследования Титана автоматической межпланетной станцией Кассини-Гюйгенс, позволили ученым составить первую глобальную геологическую карту спутника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это исследование помогло установить, что большая часть небесного тела покрыта органическими материалами, которые, как предполагается, попали на поверхность спутника из атмосферы.

По мнению ученых, в условиях, сложившихся на Титане, возможно формирование новых форм жизни. Вопрос о потенциальной обитаемости спутника является одним из основных для запланированной на 2026 год миссии космического аппарата Dragonfly.