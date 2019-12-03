Периодически тревожное состояние появляется у каждого. Это может быть связано с разными факторами (материнство, карьера, болезни или психические расстройства). Но иногда плохие мысли посещают вполне здоровых людей. Важно избавляться от тревоги своевременно. Иначе она перерастет в навязчивое состояние и уже не покинет никогда. Есть методы, которое стабилизируют общее состояние, а есть способы, которые действуют "тут и сейчас", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Поиграйте с животным

Если вы не можете дозвониться близкому человеку и начинаете нервничать, не ходите кругами по квартире, а поиграйте со своим домашним любимцем. Это успокоит нервы и немного отвлечет. Дело тут не только в любви к питомцу.

Давно известно, что животные могут исцелять человека от различных болезней, в том числе и нервного расстройства.

Этот метод лечения называют пет-терапия. Но даже специально не обученные зверьки могут посылать свои электромагнитные импульсы человеку, чем стабилизируют давление, дыхание и общее самочувствие.

2. Похвалите себя перед зеркалом

Собираетесь на свидание и сомневаетесь в собственной привлекательности?

Отличный способ убрать тревогу и поднять самооценку - посмотреть на себя в зеркало и от души похвалить. Только не стесняйтесь, в этом нет ничего такого.

Дело в том, что наш мозг не особо различает, от кого исходят приятные слова.

Вы их слышите, они превращаются в импульсы и поступают в мозг, способствуя выработке гормонов счастья. А те уж быстро справляются с тревогой, подавляя ее и заменяя приятными ощущениями.

3. Посмотрите на шум деревьев

Еще один способ перестать переживать - воссоединиться с природой. Лучше всего прогуляться в парке или посидеть на берегу реки. Но если такой возможности нет, то можно просто посмотреть в окно на деревья.

Вернее на верхушки деревьев. Обратите внимание, как их колышет ветер.

Ничего не напоминает? Кресло-качалка, качели или детская кроватка. Это умиротворяет. Медленные движения крон заставят вас успокоиться и по-другому взглянуть на мир. Хотя бы на несколько минут...

4. Вдохните любимый аромат

В любой непонятной ситуации старайтесь сохранять спокойствие. Иногда для успокоения используются специальные ароматы, типа лаванды, иланг-иланга, мяты и других.

Если таких нет под рукой, отлично подойдут ваши любимые духи.

Женщины обязательно носят хотя бы один флакончик туалетной воды с собой. Так почему же не использовать его перед, например, важной встречей?

5. Представьте, что вы в колпаке

Одним из быстродействующих методов является визуализация. Просто представьте, что вы находитесь в каком-то стеклянном колпаке, а грусть и тревога, подобно грозовой туче бьются об эту стену и в конце концов разбиваются. Так же можно отгородиться от проблем, врагов, упреков.

Создайте в своих мыслях "укромное местечко", в котором можно спрятаться от невзгод. Ясно и четко представляйте каждую деталь, концентрируйтесь на собственных эмоциях и ощущениях.

6. Сожмите в руке кубик льда

Вы же раньше слышали фразу "я не верю, что это правда, ущипни меня"? На самом деле это действенный способ быстро прийти в себя. Иногда из оцепенения поможет выйти пощечина или толчок в плече. Однако есть и менее радикальные методы.

Например, сжать в руке кубик льда или просто прикоснуться к чему-то холодному.

Это мгновенно переведет вас из сектора моральных переживаний в сектор физических ощущений.

7. Поиграйте в карты

Вы не любитель азартных игр? А вот и зря! Они могут отвлечь от чего угодно и особо полезны, когда нужно скоротать пару-тройку часов.

Вместо того, чтобы нервничать и гробить свое здоровье, сыграйте пару партий в "дурака" или хотя бы разложите пасьянс.

Если под рукой нет колоды карт, соорудите головоломку из обычной проволоки и нескольких пуговиц. Она действует подобным образом.