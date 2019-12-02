Ребенок устало смотрит в сторону, пока его брат веселится и танцует под музыку. Этот ролик на Reddit оценили десятки тысяч пользователей, ведь многие из них понимают, каково это - безмерно устать от происходящего, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Кажется, что малыш уже все понял про эту жизнь и теперь его настиг экзистенциальный кризис: "Зачем я появился на этот свет? Неужели вот так я и проведу свою жизнь?"

Интересно, что вызвало у него такую реакцию - дурачества брата или недостаточно нежное пюре на ужин?

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