Раскрыта тайна шума из недр Земли

Германские, французские и арабские ученые раскрыли тайну шума из недр Земли, зарегистрированного в 2018 году. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые выяснили, что причиной серии землетрясений, начавшихся в мае 2018 года у берегов Африки, пик которых пришелся на ноябрь того же года, когда там же в Южной и Северной Америке, Новой Зеландии и Гавайях были зарегистрированы толчки магнитудой до 5,9, стало появление подводного вулкана.

Проанализировал данные с датчиков, специалисты обнаружили, что вулкан образовался на глубине около 3,5 километра у побережья Майотты (заморский регион Франции), расположенной в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром. В высоту подводный вулкан достигает около 800 метров, его диаметр оценивается в 4-5 километров.

Ученые отмечают, что в ходе извержения с морского дна на поверхность поднялось около 3,4 кубических километра магмы, а подводный гул возник в результате прохождения магмы по подземному каналу длиной около 35 километров.

В мае 2016 года геофизики из Кембриджского университета (Великобритания) в публикации в Nature Geoscience представили свои оценки частот распространения возмущений в мантии Земли, которые оказались в десять раз выше, чем ранее предполагалось.