Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, увеличилось число вакансий в сфере безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.

Однако снизилось число вакансий в таких сферах как маркетинг, бухгалтерия, реклама и PR, юриспруденция и управления персоналом.

Кроме того, некоторые вакансии предполагают начало работы уже после окончания режима изоляции или сейчас, однако на удаленной основе. Такие предложения касаются сфер IT, образования, услуг для бизнеса, маркетинга и рекламы.