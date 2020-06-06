Как не заразиться в транспорте

Если к вам кто-то близко сел в общественном транспорте, лучше встать и пересесть - такой совет дал Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". По его мнению, соблюдение социальной дистанции в таком популярном транспорте, как метро или электричка - из области фантастики. Поэтому доктор советует самому следить за расстоянием между вами и соседом в транспорте, и по возможности открывать окно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если вы едете в электричке, где посвободнее, к вам подсели, я вам советую встать и отойти. Если вас прижали в тамбуре, подойдите к окну и откройте его. Если вы едете в машине с попутчиком - откройте окно и не пользуйтесь кондиционером", - советует он.

Он напомнил о крылатой фразе от Козьмы Пруткова "Хочешь быть счастливым - будь им!" и перефразировал ее в "Хочешь быть здоровым - соблюдай социальную дистанцию". Доктор также советует по возможности заменять краткие поездки в общественном транспорте пешей прогулкой. Или дождаться следующего, менее заполненного народом транспорта. "Лучше не нарываться", - подытожил он.