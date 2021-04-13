Космонавт назвал версию гибели Гагарина

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной. Такое заявление сделал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Он указал, что, возможно, самолет Гагарина столкнулся с метеозондом.

Как отметил Волынов, есть много версий относительно инцидента с Гагариным, однако какая из них является истинной - "не узнать".

"Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", - рассказал Волынов.

Он также сообщил, что находится в составе комиссии, которая ведет расследование причин трагедии.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года в ходе тренировочного полета МиГ-15УТИ возле деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначная причина авиакатастрофы до сих пор не представлена.