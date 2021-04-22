Марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении НАСА.

Согласно заявлению, испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как заявили в НАСА, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.