Переболевшим коронавирусом дали совет про алкоголь

Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо воздержаться от употребления алкоголя. Такой совет главный дал нарколог Москвы Евгений Брюн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, пить спиртные напитки переболевшим "категорически нельзя". "Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 - это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", - заявил он.

Брюн добавил, что в целом употребление спиртного вредно для организма, и нет разницы, происходит ли это в помещении или на природе. Нарколог отдельно подчеркнул, что строго против выпивания в квартирах или дома. Это связано с тем, что внутри зачастую душно и накурено, что может привести к гипоксии мозга и вылиться в тяжелое опьянение и серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что на майских праздниках россиянам стоит отдыхать, в том числе устраивать пикники и ходить в гости.

В феврале врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев заявил, что после перенесенного коронавируса человек не сможет пить много алкоголя, так как у его организма не будет на это сил.