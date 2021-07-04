Вещи, которые нельзя хранить в кошельке

Большое количество денег

Даже если вы привыкли всегда расплачиваться картой, в кошельке необходимо иметь наличные на всякий случай. Вопрос в том, какая это сумма. Слишком много наличных класть в кошелек точно не стоит, оставьте такую сумму, которую вы планируете потратить в день и какую вам не жалко будет потерять.

Сразу несколько банковских карт

Привычку носить с собой все пластиковые карты вряд ли можно назвать хорошей. Так вы рискуете при краже или потере кошелька лишиться сразу всех средств, пока банки будут восстанавливать ваши карты. Кроме того, злоумышленникам легче подобрать пароль, оказавшись обладателем сразу нескольких карт.

Квитанции и чеки

Стоит ввести правило: каждый вечер избавлять кошелек от скопившихся в нем квитанций и чеков. Таким образом вы и порядок в портмоне наведете, и избавите себя от проблем в случае потери, например, гарантийного талона, который там оставили. Кроме того, на чеках порой может содержаться информация, которую при краже вор может использовать в своих целях

Полис медицинского страхования

Конечно, вы его можете восстановить, но потратите на это время и силы. Кроме того, если вы находитесь, например, вдали от дома, вас просто не примут без него ни в одной бесплатной поликлинике.

Источник: rambler.ru