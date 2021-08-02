В Средиземном море обнаружили затонувший древнеримский корабль

В Средиземном море у берегов Сицилии итальянские учёные обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, судно находится на глубине 92 метров недалеко от острова Изола-делле-Феммине. Находка датируется вторым веком до нашей эры.

Открытие было сделано во время экспедиции океанографического судна Calypso South, благодаря роботу, оснащённому камерой для подводной съёмки.