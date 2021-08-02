https://news.day.az/unusual/1366685.html В Средиземном море обнаружили затонувший древнеримский корабль - ВИДЕО
В Средиземном море обнаружили затонувший древнеримский корабль - ВИДЕО
В Средиземном море у берегов Сицилии итальянские учёные обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, судно находится на глубине 92 метров недалеко от острова Изола-делле-Феммине. Находка датируется вторым веком до нашей эры.
Открытие было сделано во время экспедиции океанографического судна Calypso South, благодаря роботу, оснащённому камерой для подводной съёмки.
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