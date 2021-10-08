На аукцион Sotheby's выставлены редкие очки с изумрудными стеклами

Пара редких индийских очков, выполненных из бриллиантов и изумрудов, будет выставлена на торги в Лондоне позднее в октябре, Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает "Би-би-си".

Стартовая цена составит $2-3,4 млн за каждые очки.

По данным аукционного дома Sotheby's, очки, предположительно, относятся к эпохи Великих Моголов. Вероятнее всего, к династии, правившей в XVI - XVII веках.

Перед аукционом очки покажут на выставках в Лондоне и Гонконге.

В Sotheby's отмечают исключительное качество камней. Бриллиантовые линзы были высечены из цельного алмаза, предположительно, найденного на приисках Голконды на юге Индии. Изумрудные линзы вероятнее всего сделаны из цельного колумбийского изумруда.

"В то время как обычные линзы предназначены для помощи людям с плохим зрением, эти очки несут некий спиритуалистический смысл. Считалось, что бриллианты могут освещать, а изумруды излечивать и отгонять зло", - поясняют в аукционном доме.

В "Естественной истории" древнеримского автора Плиния Старшего упоминается, что император Нерон наблюдал за гладиаторскими боями через очки с изумрудными линзами.