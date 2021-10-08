Ученые назвали рыбу, которая снимает воспаления в организме

Если в организме есть воспаления, справиться с ними поможет жирная рыба. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Harvard Health Publishing.

Ученые выяснили, что лучше всего от воспалений при травмах и заболеваниях помогает употребление скумбрии. В ней содержатся вещества, стимулирующие иммунную систему посредством выработки лейкоцитов. Однако такая реакция защитных систем организма может быть стабильной при регулярной выработке токсинов в организме или избыточном весе.

"Скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 в 100 граммах" - пишет издание.

Эти жирные кислоты уменьшают как хронические воспаления, так и снижают риск опасных воспалительных заболеваний.

Также омега-3 в несколько меньшем количестве, но также полезном для организма, содержится в лососе, скумбрии, сардинах, сельди и форели. Уровень полезного вещества в них колеблется от одного до 3,5 грамм на порцию. Есть омега-3 присутствует и в более доступных видах рыбы, в треске и окуне, но ее содержание примерно втрое ниже.