Женщина из США родила сына весом 6,3 кг

Кэри Патонаи из США родила сына Финнли весом 6,3 килограмма, пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за большого размера ребенка врачам пришлось делать Кэри кесарево сечение. Более того, по словам молодой мамы, по результатам обследования предполагалось, что сын будет весить на один килограмм меньше.

"У меня был слишком большой живот, что прибавляло неудобств", - рассказала женщина.

У Кэрри уже есть два сына: старшему исполнилось 10 лет, другому только два года - все они родились в одной больнице под наблюдением одного и того же врача.

Как рассказала Патонаи, Финли стал знаменитостью в роддоме.

"Медсестры и доктора постоянно о нем говорят. Он такой хороший и милый ребенок. Я рада, что все закончилось хорошо", - поделилась Кэри.