https://news.day.az/unusual/1461943.html Пропавшая картина Пикассо замечена в доме бывшей первой леди Филиппин - ФОТО
Пропавшая картина Пикассо замечена в доме бывшей первой леди Филиппин - ФОТО
Утерянная картина Пабло Пикассо "Лежащая женщина IV", возможно, находится в доме бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ее супругом был диктатор Фердинанд Маркос, обвиненный в нанесении государству финансового ущерба на общую сумму 90 млрд долларов. На минувшей неделе их сын Фердинанд Маркос-младший победил на президентских выборах на Филиппинах.
В сети опубликованы фотографии Маркоса-младшего, празднующего победу на выборах вместе с матерью в ее доме. В кадр попала картина, которая может быть оригиналом полотна "Лежащая женщина IV".
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