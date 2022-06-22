В Нидерландах археологи обнаружили два древнеримских храма

Исследователи раскопали 2000-летний римский храмовый комплекс в Нидерландах. Об этом сообщает Голландское национальное агентство по культурному развитию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Храмовый комплекс был найден на месте добычи глины в деревне Хервен-Хемелинг, расположенной в восточной провинции Гелдерланд недалеко от границы с Германией. В древности в этом районе проходила граница римской державы, и потому ученые особенно удивились этой находке. Неподалеку находится лимес - укрепленный пограничный рубеж государства.

Исследовательские группы обнаружили остатки как минимум двух храмов римской эпохи, которые использовались между первым и четвертым веками. Один из них относился к галло-римскому типа, обладал черепичной крышей и богато раскрашенными стенами, в нескольких метрах стоял чуть меньший храм.