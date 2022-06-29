Сколько воды нужно пить в жару?

В жару усиливается потоотделение и организм теряет много жидкости. Чтобы избежать обезвоживания, следует пить достаточное количество воды. Об этом Gazeta.ru сообщили терапевт Нэя Георгиева и спортивный врач Евгения Егорова, передает Day.Az.

По словам терапевта, при недостатке воды начнет выделяться более концентрированная моча, что может привести к образованию камней в почках.

Как добавила спортивный врач, в жару следует увеличить норму потребления жидкости до 50%.

"В норме расчет воды - это 30 мл на 1 кг веса человека. При весе, допустим, 60 кг получается ежедневная норма 1800 мл воды. В жару +50% этого расчета: 1800 + 900 = 2700 мл в жаркий день с потоотделением", - отметила Егорова.