Названо неожиданное полезное свойство дыни

Дыня - источник фолиевой кислоты и бета-каротина, мякоть дыни богата кремнием, железом, калием, магнием и клетчаткой, а также особым веществом, которое дает продукту дополнительную сладость и заменяет сахар, сообщил в беседе с Gazeta.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

В спелой дыне содержится большое количество витаминов и полезных веществ. При этом овощ можно есть не опасаясь за попадание в организм излишнего сахара, сладость дыни обусловлена вовсе не наличием в ней фруктозы или глюкозы.

"В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта - эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом, как сахар. Приторная дыня не так вредна, как, например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма", - рассказал диетолог.

При покупке дыни нужно обратить внимание на ее внешний вид и аромат, хорошая дыня имеет приятный запах.

"Дыня также полезна большим количеством флавоноидов и антиоксидантов, в ней много витамина С. В день здоровый человек может съедать до 300 граммов мякоти овоща", - отметил Гинзбург.