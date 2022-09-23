Эксперты рекомендуют при езде в тумане опираться на слух

Осень - время туманов. И столкнуться с этим явлением на дороге - не самая приятная ситуация. Поговорим, как правильно передвигаться в тумане, чтобы благополучно добраться до места назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, первое что надо иметь виду: в тумане не только затрудняется видимость, но и искажается наше восприятие расстояния до объектов. Они кажутся дальше, а мы можем неверно оценивать скорость встречных машин. Да и глаза быстро устают, а реакция снижается. Как следствие - именно в такую погоду случаются массовые аварии.

Главный наш помощник в такой ситуации - свет. Но не любой. Правило: чем ярче, тем лучше - тут не работает. Если мы включим дальний свет, то капли влаги в воздухе будут отражать луч, и мы увидим перед собой лишь яркую непроницаемую стену. Поэтому лучше всего использовать сочетание ближнего света и противотуманных фар.

"Они дают рассеиваемый свет по низу, соответственно удлиняя тени и давая возможность водителю определять более четко расстояние до предмета", - поясняет директор автошколы Александр Подгорский.

Если на вашем авто противотуманок нет, с помощью корректора опустите световой пучок ближних фар как можно ниже, чтобы лучше видеть край дороги. В густом тумане можно также включить аварийную сигнализацию.

Снижайте скорость до необходимого минимума, даже если знаки позволяют двигаться быстрее. И держите дистанцию с хорошим запасом. На 60 километрах в час это минимум два корпуса автомобиля.

Если устали и решили немного переждать - выбирайте место парковки подальше от дороги.

"Категорически запрещается в туман, особенно вне населенных пунктов, останавливаться на обочине, то есть останавливаться вне специальных зон отдыха, которые могут быть обозначены соответствующими знаками", - предупреждает директор автошколы Александр Подгорский.

Ориентироваться в пространстве помогают дорожная разметка, столбы, знаки, строения и деревья - по ним можно легко определить, где находится край проезжей части. И еще один совет. В условиях плохой видимости на помощь зрению должен прийти слух. Поэтому музыку в салоне лучше на время выключить, а подъезжая к перекрестку, особенно нерегулируемому, опустить окна. В густом тумане вы скорее услышите, чем увидите приближающийся автомобиль.

Туман явление красивое, но опасное. Поэтому, может быть, лучшим решением будет его переждать дома? Тем более что любой туман рано или поздно рассеется.