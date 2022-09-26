Сегодня Юпитер был в самой близкой точке к Солнцу за последние 59 лет

Сегодня Солнце, Земля и Юпитер встали в ряд. При этом Юпитер будет ещё и возле самой близкой точки к Солнцу на своей орбите. Это называется великим противостоянием Юпитера и происходит примерно раз в 12 лет.

Day.Az сообщает, что за природным явлением во дворе Бакинского Государственного Университета наблюдали руководство вуза, представители общественности и журналисты.

Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, будет находиться на прямой линии с Землей и Солнцем в 23:10 по бакинскому времени 26 сентября 2022 года и в этот момент будет находиться в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты-перигелии.

Юпитер будет в точке перигелия 19 января 2023 года.

В последний раз такое противостояние происходило 20 сентября 2010 года. А в следующий раз после события 26 сентября наибольшее сближение можно будет наблюдать 1 октября 2034 года.

В Баку Юпитер будет виден 26 сентября с 19:19 до 27 сентября в 05:54. Его наблюдение стало возможным с 19:19 после того, как он поднялся на 7° над горизонтом на востоке.

27 сентября в 00:36 Юпитер достигнет самой высокой точки на небе. Когда он окажется ниже 7°на западном горизонте около 05:54, наблюдение Юпитера больше не будет возможным.