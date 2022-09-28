Умирающий от укуса змеи мужчина перед смертью записал трогательное сообщение

Мужчина, умиравший после укуса ядовитой змеи, перед смертью отправил жене трогательное голосовое сообщение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.

40-летний Себастьян Викер занимался организацией сафари в Мозамбике. В одну из поездок, пока его клиенты наблюдали за буйволами, на мужчину неожиданно напала змея. Викеру тут же сделали инъекцию сыворотки от змеиного яда, которая оказалась у одного из клиентов, а затем отвезли в больницу. Дорога заняла около 45 минут.

Чтобы спасти Викера, требовался специальный антидот, но в больнице его не оказалось. Умирающему пациенту вкололи обезболивающее и вертолетом отправили в частную клинику. В пути он успел записать голосовое сообщение для жены, в котором признался ей в любви. Когда та получила его и написала мужу ответ, он уже умер.