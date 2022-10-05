Создана легкая сверхбелая краска, охлаждающая на 4,5 градуса

Ученые создали новую версию сверхбелой краски для охлаждения поверхностей. Об этом сообщает пресс-служба Университета Пердью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оригинальная версия рекордно белой краски была изготовлена на основе нанопорошка сульфата бария. Она была способна отражать 98,1% падающего солнечного света, в результате чего температура поверхности понижается примерно на 4,5 градуса ниже окружающей среды.

"Для достижения такого уровня радиационного охлаждения ниже температуры окружающей среды нам приходилось наносить слой краски толщиной не менее 400 микрон, - сказал Сюлинь Руан, автора изобретения. Это годится, если вы красите прочную стационарную конструкцию, например крышу здания. Но в конструкциях, которые имеют точные требования к размеру и весу, краска должна быть тоньше и легче". По его словам, многие компании звонили с выражали желание купить краску, но сделать ее значительно легче.

Команда разработчиков смогла добиться этого, Пигментом новой краски служит гексагональный нитрид бора. Он отражает 97,9% света, его требует слоя в 150 микрон, что приводит к облегчению краски на 80%. Гексагональные структуры лучше рассеивают свет, чем сферические, и образуют более пористые структуры. В результате слой краски получается толще при том же весе.