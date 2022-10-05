Сырные вафли с бананом и горгондзолой
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На странице di_licious_me в Инстаграме размещена публикация с рецептом вафель на завтрак.

"Покупаем:
Для вафель:
50 г овсяных отрубей или геркулес промолоть в блендере
100 г творога (отжать от сыворотки)
Яйцо
30 г сыра
Щепотка соли и сахара

Банан
10 г сливочного масла
20 г горгондзолы или сыра бри (можно вообще без сыра)

Рецепт:

Замесили тесто на вафли (оно должно быть густым и держать форму)
Выпекаем вафли по 4 мин

На сковородку отправляем масло и посыпаем 2мя чл сахара, сверху выкладываем банан, жарим 3-4 мин и переворачиваем. Сахар начнём покрывать банан карамельной корочкой