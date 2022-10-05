Сырные вафли с бананом и горгондзолой

На странице di_licious_me в Инстаграме размещена публикация с рецептом вафель на завтрак.

"Покупаем:

Для вафель:

50 г овсяных отрубей или геркулес промолоть в блендере

100 г творога (отжать от сыворотки)

Яйцо

30 г сыра

Щепотка соли и сахара

Банан

10 г сливочного масла

20 г горгондзолы или сыра бри (можно вообще без сыра)

Рецепт:

Замесили тесто на вафли (оно должно быть густым и держать форму)

Выпекаем вафли по 4 мин



На сковородку отправляем масло и посыпаем 2мя чл сахара, сверху выкладываем банан, жарим 3-4 мин и переворачиваем. Сахар начнём покрывать банан карамельной корочкой