https://news.day.az/unusual/1500844.html Сырные вафли с бананом и горгондзолой - ВИДЕО
"Покупаем:
Банан
Замесили тесто на вафли (оно должно быть густым и держать форму)
Сырные вафли с бананом и горгондзолой - ВИДЕО
На странице di_licious_me в Инстаграме размещена публикация с рецептом вафель на завтрак.
"Покупаем:
Для вафель:
50 г овсяных отрубей или геркулес промолоть в блендере
100 г творога (отжать от сыворотки)
Яйцо
30 г сыра
Щепотка соли и сахара
Банан
10 г сливочного масла
20 г горгондзолы или сыра бри (можно вообще без сыра)
Рецепт:
Замесили тесто на вафли (оно должно быть густым и держать форму)
Выпекаем вафли по 4 мин
На сковородку отправляем масло и посыпаем 2мя чл сахара, сверху выкладываем банан, жарим 3-4 мин и переворачиваем. Сахар начнём покрывать банан карамельной корочкой
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