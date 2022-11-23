Названы четыре фактора, которые помогают выспаться

Ученые из Калифорнийского университета выявили четыре ключевых фактора, которые помогают без проблем проснуться утром и не чувствовать сонливость целый день. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа набрала 833 добровольца. В течение двух недель ученые регистрировали количество и качество употребляемой пищи, физическую активность, режим сна и уровень глюкозы в крови испытуемых. Участники, в свою очередь, каждый день оценивали свое самочувствие в течение дня и качество сна.

Проанализировав все данные, ученые выявили четыре фактора, влияющие на то, высыпается ли человек. Первый - профиль сна: продолжительность, время и его эффективность. Чем больше люди спали и чем позже они вставали, тем лучше они высыпались и чувствовали себя в течение дня.

Вторым фактором было количество упражнений, которые выполнялись накануне. Чем активнее были испытуемые в течение дня, тем лучше они высыпались. При этом ночная активность имела противоположный эффект.

Третий фактор - завтрак. Чтобы лучше вставать по утрам, следует включить в завтрак большое количество углеводов. При этом большое количество белков наоборот мешает выспаться.

Последний фактор - это всплеск уровня сахара в крови после завтрака, в который был включен напиток с чистой глюкозой. Он был связан со снижением качества пробуждения. Более низкая реакция на уровень глюкозы в крови, наблюдаемая после того, как участники съели обычный завтрак с высоким содержанием углеводов, наоборот улучшала состояние участников.

В будущих исследованиях команда планируют изучить механизмы, лежащие в основе этих корреляций.