Обнаружен горячий юпитер на краю гибели

Астрономы из Японии и Китая обнаружили новую экзопланету, относящуюся к классу горячих юпитеров и вращающуюся вокруг гигантской звезды HD 167768. Планетная система находится на краю гибели и примерно через 100 миллионов лет будет уничтожена из-за увеличения размера родительского светила. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Планета HD 167768 b была открыта методом определения лучевых скоростей с помощью спектрографа HIDES в Астрофизической обсерватории Окаяма. Этот метод заключается в измерении вращательных колебаний звезды по эффекту Доплера, причиной которых является присутствие массивного тела на орбите. Родительской звездой экзопланеты является желтая звезда спектрального класса G, расположенная примерно в 353 световых лет от Земли.

HD 167768 b, по оценкам, имеет массу не менее 0,85 массы Юпитера. Газовый гигант вращается вокруг своего хозяина каждые 20,65 дня на расстоянии примерно 0,15 астрономической единицы, что в три раза короче дистанции между Солнцем и Меркурием. Равновесная температура, которая не учитывает тепловую энергию ядра и влияние парникового эффекта атмосферы, равна 1874 кельвинам. Кроме нее в системе могут находиться как минимум еще две планеты, которые создают слабые регулярные вариации в лучевой скорости звезды, соответствующие орбитам с периодом 41 и 95 дней.

Возраст звезды HD 167768 оценивается в 5,3 миллиарда лет. Хотя она имеет массу около 1,08 массы Солнца и относится к тому же спектральному классу, ее размеры превосходят солнечные в 10 раз. Эффективная температура, характеризующая полное количество энергии, излучаемое звездой в единицу времени, достигает 4851 кельвинов, а ее металличность находится на уровне -0,75, то есть содержание элементов тяжелее гелия в ней меньше солнечного примерно в 10 раз.

HD 167768 находится на этапе постепенного превращения в красного гиганта, поэтому планета будет поглощена по астрономическим меркам довольно скоро - примерно через 150 миллионов лет.