В Китае создали пальто, делающее людей невидимыми для камер наблюдения

Аспиранты из Уханьского университета (КНР) стали победителями конкурса инноваций в области кибербезопасности от Huawei, продемонстрировав пальто, камуфляжные принты которого способны скрыть личность человека от ИИ-камер, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

Сообщается, что принты были созданы при помощи искусственного интеллекта. Вся суть рисунка на ткани в светоотражении, чтобы камеры наблюдения не смогли отреагировать на видимый свет. В ночное время суток специальные устройства, которыми также оснащено пальто, искажают тепловое излучение, и таким образом удается обмануть инфракрасные датчики смарт-камер.

"Умное" пальто назвали InvisDefense. Создатели уверены, что они нашли надежный способ обойти технологию распознавания людей. Инженеры протестировали свою разработку на камерах видеонаблюдения кампуса. По результатам тестов стало понятно, что точность обнаружения снизилась на 57%.

Известно, что в КНР весьма развита ИИ-система видеонаблюдения. Многие граждане считают, что таким образом государство вмешивается в их частную жизнь. "Сегодня технологии идентификации ИИ используются как правительством, так и частными компаниями - от выявления "подозрительных" мусульман в Синьцзяне до отучения детей от игр в темное время суток", - говорится в сообщении.

В будущем разработчики намерены создать "невидимые" для ИИ-камер объекты. Это могут быть разного рода предметы или даже автомобиль. Они также изучают возможность обхода других типов камер, которые используют дистанционное зондирование спутников или самолетов.

Но, похоже, что исследователи не собираются расшатывать устои государственной системы надзора, а хотят ее усилить. Один из членов группы сказал: "То, что камеры безопасности не могут обнаружить пальто InvisDefense, означает, что они не идеальны. Мы хотим развивать технологию машинного зрения, поэтому и выявляем ее слабые места".