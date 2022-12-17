Воздух в метро может быть опасен

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что воздух лондонского метро содержит большое количество крошечных металлических частиц, которые могут представлять опасность для человека. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании рассматривались наночастицы оксида железа размером от 5 до 500 нм. Они образуются при работе тормозных колодок поезда, а также при трении колес о рельсы. Из-за их малого размера (меньше эритроцита) они легко могут попасть в кровоток пассажиров метро.

Ученые собрали образцы пыли из воздушных фильтров на билетных кассах и в кабинах машинистов поездов на основных линиях лондонского метро. Для анализа они использовали новый метод, который позволяет выявлять мельчайшие частицы.

Данные о том, какую опасность эти частицы представляют для здоровья человека, остаются противоречивы. Но ранее исследования связывали их с повышенным риском болезни Альцгеймера и бактериальных инфекций.

Исследование 2021 года выявило высокий уровень загрязнения в метро США. Ученые считают, что защитить людей от вредного воздействия частиц оксида железа могут магнитные ловушки и более эффективная вентиляция. А уже сейчас пассажиры метро, вероятно, могут ограничить прямое воздействие частиц в метро с помощью обычных масок для лица.