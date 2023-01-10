На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка на Солнце самого высокого класса X произошла 9 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ) в понедельник.

"9 января в 21:50 мск (22:50 по Баку) в группе пятен 3184 (на Солнце) зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут", - говорится в сообщении ИПГ.

Институт также сообщает, что 9 января на Солнце ученые зафиксировали несколько вспышек более низкого класса М.

Согласно данным ИПГ, мощнейшая вспышка на Солнце класса X 9 января стала уже третьей по счету с начала 2023 года, две подобного класса вспышки ученые зафиксировали 6 января.

Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно "перемешиваются", что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов.

Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам.