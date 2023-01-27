С помощью кислорода измерили возраст очень далекой галактики

Специалисты из Университета Нагои и Национальной астрономической обсерватории Японии измерили возраст очень древней галактики с помощью кислорода. Результаты исследования опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Свету из далеких галактик требуется так много времени, чтобы добраться до точки наблюдения в Солнечной системе, что происходит смещение цвета на снимках в сторону красного спектра. Именно красный оттенок помог исследователям понять то, что изучаемый объект появился примерно через 367 миллионов лет после Большого взрыва.

Авторы использовали данные радиотелескопов ALMA для обнаружения сигнала от галактики под названием GHZ2 / GLASS-z12, которая первоначально обнаружена в обзоре JWST GLASS, где было получено несколько изображений с использованием различных широкополосных цветовых фильтров.

Однако чтобы установить расстояние до астрономического тела наверняка (иногда красными могут быть и более близкие галактики, которые богаты космической пылью), необходимо определить его спектральную линию. Для этого ученые сконцентрировались на кислороде - обычно он является распространенным элементом в далеких галактиках из-за его относительно короткого периода формирования, поэтому команда решила искать линию выброса кислорода.

Наличие ярких линий на кадрах указывает на то, что GHZ2 / GLASS-z12 быстро обогатилась элементами тяжелее водорода и гелия. Результаты помогают сформировать специалистам представление о формировании и эволюции первого поколения звезд и продолжительности их жизни. Небольшое расстояние, которое различимо между кислородной линией и излучением звезд, может свидетельствовать о том, что эти древние галактики пострадали от сильных взрывов, которые унесли газ из центра галактики в область, окружающую галактику, а также за ее пределы.